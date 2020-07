Connie Achurra se refirió a la práctica de ayuno de Roxana Muñoz: “Usted no lo haga”

Hace poco hablábamos de las críticas que ha levantado la modelo Roxana Muñoz, tras comenzar un ayuno de 21 días, alimentándose tan solo de agua.

Su cuenta de Instagram ha sido su bitácora para narrar cómo han sido sus días en este procedimiento, el cual va por su séptima jornada.

“Son 6 días sin ingerir alimento, no he tenido hambre, y ningún malestar, nada. Estoy tranquila, y llena de amor. Mi hija, mi pareja, mis perros, gatos, y hasta los pajaritos, me vienen a visitar. Tengo una vista hermosa, y junto al fuego de la bosca, no me canso de contemplar. Solo descanso y tomo agua todo el tiempo. No debo hacer nada más. A ratos tomo el celular unos minutos para captar momentos que jamás podré olvidar. Y compartirlos con ustedes, que tanto cariño me dan. Te amo, me amo, gracias. Buenas noches”, redactó en una de las postales que compartió.

Si bien las críticas a través de las redes sociales por parte de internautas no se han hecho esperar, quien no dejó pasar este acto fue la bloguera de cocina saludable Connie Achurra, quien se refirió a esto a través de Twitter.

La influencer y escritora escribió en la plataforma: “Que heavy el nivel de irresponsabilidad, usted no lo haga“.

Aquí puedes ver su tweet: