La férrea defensa de Alex Hernández a Viñuela: “Sé que jamás intentaría humillar a alguien”

En horas de esta mañana, Mega confirmó que José Miguel Viñuela dejará la conducción de “Mucho Gusto” a raíz de la polémica que se generó por cortarle en vivo el pelo a un camarógrafo la semana pasada, situación por la cual el animador se disculpó públicamente.

«Dados los hechos ocurridos la semana pasada y que son de público conocimiento, Megamedia informa que a partir de este lunes 20 de julio José Miguel Viñuela no participará como animador en el programa Mucho Gusto» informó el canal.

Tras esto, el director de televisión Alex Hernández se refirió a la compleja situación de su excompañero en Mekano.

«Es una situación donde él reconoció no haber medido las consecuencias de lo que él estaba haciendo, pero también hay que decir que el ambiente estaba propiciado para que las cosas pasaran de una manera: estaba la música adecuada para hacerlo, y estaban todos los elementos para que él avanzara y no retrocediera. Entonces si bien el Jose reconoció haber cometido un error, se le está crucificando mucho más duro de lo que realmente le corresponde», expresó a La Tercera.

El ex director del Festival de Viña del Mar manifestó que Viñuela quedó muy solo frente a la polémica. «Tal vez a nombre del equipo alguien debió salir a decir algo, otra de las animadoras, ni siquiera digo alguien detrás de cámara, sino que no dejarlo tan solo. Efectivamente él reconoció que no midió lo que estaba haciendo y eso también tiene un valor”.

Para cerrar, Hernández no tuvo dudas para defender a su ex compañero, señalando que nunca hubo mala intención detrás: “Yo conozco al Jose, sé que jamás intentaría humillar a alguien ni nada, eso lo sé porque lo conozco, entonces a veces lo que sucede en la pantalla, en este caso particular, muestra una realidad que es una parte de la realidad, que es la parte más evidente porque estas viendo en imágenes, pero desconoces lo que está pasando atrás. Por eso el camarógrafo al final entrega y dice “ya hagámoslo”, porque todo el mundo le está diciendo por atrás que lo haga”.