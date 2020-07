Mane Swett abandonó su cuarentena y desafía al coronavirus: “Día #128 y penúltimo de aislamiento voluntario. Tengo miedo”

La actriz María Elena Swett ha estado en cuarentena desde en su casa de Quintay con su hijo Santiago desde que comenzó la pandemia. Pero eso solo duró hasta este domingo.

Porque la actriz de Mega publicó este fin de semana que eran sus últimos días de aislamiento al tener que venir obligadamente a Santiago.

“Se Acaba. Hoy ya es un Recuerdo. Sábado. 18. Julio. 2020. Día #128 y Penúltimo de Aislamiento Voluntario“, escribió en su cuenta de Instagram donde publicó fotos junto a su hijo.

“Penúltima caminata. Última Carbonada para Siempre. Agradecidos. Sanos y a Salvo. Mandamos Amor. Ya vamos. Y Tú! Super #covid_19 Ni te atrevas a acercarte a nosotros“, agregó.

Sus seguidores le desearon toda la suerte para lo que se viniera y le pidieron que se cuidara mucho para no contagiarse.

“Día #129 de Aislamiento Social. Tengo algunos efectos secundarios / Hay días que me cuesta hablar, me comunico a puro furcio / Se me cansa la Vista / Insomnio / También he desarrollado un extraño delirio de Persecución… Siento que “alguien” o “algo” muy pequeño me está espiando todo el tiempo. Cuales son tus Síntomas ?“, escribió el domingo.

Este lunes, en tanto, dijo escuetamente: ”

Revisa las fotos: “Día #130. Tengo Miedo Torero“.