“Mata pasiones”: Particular prenda se robó las miradas en foto sin ropa de Joaquín Méndez

El panelista de “Mucho Gusto” de Mega y exchico reality Joaquín Méndez es un asiduo usuario de Instagram, con más de 2 millones de seguidores.

En su última fotografía, uno de sus accesorios llamó la atención, pues Joaquín vestía solo unos boxers, calcetines y un collar.

“BUEN LUNES PARA TODOS! Arrancamos con sonrisa 😊!!! Vamos que se puede !”, escribió.

No tardaron en llegar los “me gusta” como los comentarios, donde sus calcetines se robaron las miradas.

“Y esos calcetines??son mata pasiones” 😂”, “Es bkn tu personalidad! (Y los calcetines tb) No te conocía 🙈 “, “Ay no!!! Pero esas calcetas me encantaron jajajaj”, “Esa hamburguesa 😂”, “Linda semana bellos calcetines 😻”, fueron algunos de los comentarios.