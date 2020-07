Nacho Pop se transformó en el nuevo eliminado de “MasterChef Celebrity”: no convenció con su preparación

El programa de Canal 13, “MasterChef Celebrity“, se encuentra en su recta final y como es costumbre, cada domingo uno de los participantes le dice adiós al espacio culinario.

En esta oportunidad quien debió despedirse fue el periodista Nacho Pop, quien no convenció al jurado con su preparación de un brazo de reina, no pudiendo entrar al top 5 de los participantes.

A pesar de esto el comunicador calificó de positivo su paso por el estelar. “Llegué sin saber nada de nada y aprendí a cocinar. Descubrí un mundo nuevo en la cocina. Me gustaba mucho comer, pero hoy descubrí que es muy hermoso cocinar, pues es una muestra de amor y cariño”, sostuvo.

Respecto a su eliminación, expresó que no pensó que llegaría tan lejos: “Yo ingresé pensando que me iba a ir máximo a la tercera semana. Fue un milagro haber llegado a esta instancia. Me sentí muy triste, pero también se convirtió en un momento de alegría por el camino recorrido”.

Por otro lado también se refirió a las personas que lo criticaron porque no le tenían fe en la cocina, sobre lo que reflexionó: “A los que no me tenían fe les digo que eso es solamente un programa de televisión y que no es la vida. Hay cosas mucho más importantes. Hay una pandemia, hay una discusión por los fondos de la AFP, en fin, hay otras cosas más importantes por las que preocuparse“.