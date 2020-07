¿Pasa de las críticas? Roxana Muñoz ya va en su octavo día de ayuno: “A pura agua”

La modelo Roxana Muñoz ha dado que hablar durante los últimos días luego de que anunciara a través de las redes sociales que se someterá a un ayuno de 21 días, alimentándose tan solo de agua.

Si bien no todos le tenían fe a Muñoz, con el paso de los días ha mostrado fortaleza y ya se encuentra en el 8v0 día de esta “desintoxicación”.

“Llevo ocho días a pura agua. No puedo comer nada, de eso se trata este proceso. Lo importante es hidratarse y mantenerse en descanso. Siempre quise hacerlo, lo tenía en mi mente. En este proceso me acompaña mi mentor, Loren Lockman”, partió explicando a diario La Cuarta.

Sobre las medidas de precaución que toma, señala que “diariamente me tomo la presión, la glicemia, la temperatura y me peso con una máquina que me da la grasa. Además, Loren tiene su cálculo propio para saber que voy bien en mi proceso. Él es una guía capacitado, que ha ayudado a salvar a gente de muchas afecciones”.

En esta misma línea señaló que conoció esta práctica cuando viajó a Costa Rica, donde realizó un ayuno de 11 de días. “Allá me encontré con personas que realizaban más semanas de ayuno. Incluso, me hice una amiga hasta el día de hoy, que fue por un principio de cáncer y se lo curó ayunando varias semanas”, detalló.

Con este procedimiento pretende eliminar la rosácea con la que quedó en su rostro tras el embarazo, así como dolores en la rodilla y el bruxismo que padece.

Los peligros.

Si bien Roxana Muñoz cuenta con un mentor y especialista en esta temática, la presidenta del gremio del Colegio de Nutricionistas de Chile advierte de efectos secundarios.

“Aunque uno ingiera agua provoca baja en la glucemia, fatiga y cansancio. Al no haber nutrientes, esto implica una disminución en la transmisión de neurotransmisores y esto provocará alteraciones en el comportamiento. También existe una alteración en el ciclo de sueño”, narró.

Además aseguró que con esto “quedas más inmune a cualquier foco infeccioso“, sumado a que baja la temperatura del cuerpo, por lo que se vuelve más vulnerable al frío.