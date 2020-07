VIDEO | Tini Stoessel se emocionó hasta las lágrimas tras recordar a su expareja Sebastián Yatra

Ya han pasado dos meses desde que Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su quiebre sentimental, sorprendiendo a varios de sus fanáticos.

Tras esto, la artista no pudo evitar emocionarse al hablar de su expareja, en una íntima entrevista. Todo esto, mientras interpretaba “Diciembre” en el programa “La Peña de Morfi” de Telefé, donde vivió un emotivo momento.

“Me emocionó porque me hizo acordar de los shows en vivo”, dijo Tini, para luego expresar que su emoción se debía al recuerdo de Sebastián Yatra.

“El cariño y el amor por esa persona sigue estando (…) No sé qué me pasa, estoy sensible. A pesar de todo siempre va a haber un cariño gigante. Es totalmente así”, declaró la artista.

Revisa acá el momento: