Camila Hirane “enterneció” las redes con fotografías de sus mascotas: “Gracias por tanto amor”

A minutos de que acabe el Día Internacional del Perro quiero honrar al Bartolomé, mi primer perrito que me acompañó desde que estaba en la guata de mi mamá, a mi Ginger amor de mi vida, y a mis dos salvadoras pandémicas Blanca Esperanza Comaneci Romanov y Ya-Nina Carlota Mendoza Hirane. Y a todos los perritos que me han acompañado en la vida: Victar, Wilful, Jack… Gracias por tanto amor, luz y alegría! Feliz día amores de mi vida 💕 #adoptanocompres