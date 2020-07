La contundente respuesta de Francisca García-Huidobro a internauta que la criticó por videos de TikTok

La animadora Francisca García-Huidobro a través de Instagram hizo latente una dura crítica que recibió por compartir videos en la plataforma de TikTok, donde comparte divertidos videos.

“Pucha Fran, te encuentro tan seca, tan profesional, tan bkn que me da un poco de lata verte en ésta… Tú no necesitas esto… Eso déjaselo a los que no tienen brillo propio“, le escribió una seguidora de manera gratuita.

La animadora, lejos de quedarse callada, le respondió a través de la plataforma e incluso le “dedicó” un video de TikTok.

“No entiendo qué quieres decir… ¿Qué es lo que no necesito? ¿Hacer cosas para divertirme? Si me quieres seguir o no ya es decisión tuya, pero voy a seguir haciendo stories, TikTok y videos, porque al resto de los que me siguen les encantan… Y a mí también”, le replicó.

Aquí puedes ver los mensajes que intercambiaron: