“La gente tiene necesidades ahora”: Raquel Argandoña y diputado Alessandri protagonizaron tenso momento en “Bienvenidos”

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, se vivió un tenso momento protagonizado por la animadora Raquel Argandoña y el diputado Jorge Alessandri.

Todo comenzó cuando el parlamentario fue invitado al espacio junto con la diputada Camila Flores, para hablar sobre el proyecto que busca el retiro del 10% de las AFP.

En este contexto, el diputado Alessandri afirmó que votará en contra del proyecto, y que apoyará la iniciativa dada a conocer por el Gobierno.

“Estamos presionando, el ultimo WhatsApp que le mandé a Briones fue a las 03:20 de la mañana, así que créame que lo estamos presionando mucho, pero yo hoy día mi voto es que no, y mi voto es de presión absoluta al Gobierno para que saquen luego los beneficios para la clase media, diga lo que diga Joaquín Lavín y diga lo que diga el experto que sea”, detalló el parlamentario.

Tras esto, la animadora Raquel Argandoña intervino y expresó: “Pero diputado, porque se tienen que ver presionados para que el Gobierno ayude a la clase media, a lo mejor por eso no les cruje bien la cabeza y no dan buenas ideas, porque hasta el momento la ayuda no ha llegado, entonces se tiene que ver presionado para apurarse a presentar proyectos”.

“Raquel, no es presión para que ellos decidan ayudar”, contestó el diputado, quien fue interrumpido nuevamente por Argandoña, quien declaró que “hasta el momento la clase media no se ha visto apoyada ni ayudada por el gobierno diputado, discúlpeme”.

“Lo que demora es la tramitación legislativa, los cálculos con la Dipres y eso Francisco Vidal lo sabe mejor que todos nosotros porque ha sido ministro, el Estado no es rápido, el Estado no te hace un informe en cuatro horas, el Estado no manda un proyecto al congreso”, aseguró Alessandri.

Finalmente, Raquel señaló que “la gente tiene necesidades ahora, son solo anuncios, tiene muchos requisitos, pero no dan soluciones reales”.