“Se me incendia el corazón de rabia”: El potente y desgarrador mensaje de Chiqui Aguayo por caso de Antonia Barra

Ante esto, la comediante utilizó su cuenta de Instagram para realizar una potente reflexión, relacionada también a su propia hija Amal.

“Hija mía, qué ganas de que puedas crecer en un país libre de violencia de género! Quiero que crezcas libre y te nuevas desde la confianza, desde el amor, libre de prejuicios y de estereotipos, quiero acompañarte para que puedas ser libre de tomar todas las decisiones que quieras, no quiero tener que protegerte de nada”, comenzó expresando Aguayo.

A esto agregó: “Pero por ahora no puedo hacerlo, escuchar hoy cómo se violenta y se cuestiona a las víctimas, mientras el victimario no es considerado un peligro, se me incendia el corazón de rabia, pero hay una comunidad de mujeres que nunca más callará, por Antonia, por ti y por mi Amal que tiene derecho a vivir en un país donde se sienta segura y no en peligro por el solo hecho de ser mujer, #justiciaparaantonia”, declaró finalmente.

Revisa la publicación acá: