Actor de “Verdades Ocultas” y su rol como profesor en pandemia: “Me dio angustia no tener contacto con los alumnos”

View this post on Instagram

Finalizando un semestre más … ha sido uno muy especial , lleno de desafíos nuevos , con una nueva plataforma de aprendizaje… donde los contenidos tuvieron que entregarse desde otro lugar , donde los docentes hemos hecho un trabajo de primera línea . Mis respetos enormes a todos los que han seguido entregando contenidos y sobre todo acompañando a miles de estudiantes en estos momentos tan difíciles . Me hace valorar aún más el trabajo de millones de profesores que con pasión dan todo su mejor esfuerzo a sus alumnos y aun así la sociedad no valora su entrega . Gracias queridos alumnos de @publicidad_udd por el respeto al trabajo , a su profesión a las ganas de seguir aprendiendo y llenarse de experiencias nuevas para fortalecer el proceso de crecimiento . El camino del aprendizaje nunca termina .. que sea el comienzo . Gracias @udd_cl