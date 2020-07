Daniela Colett mostró su tonificado abdomen y entregó detalles de su duro entrenamiento

Daniela Colett es una activa usuaria de redes sociales, sobre todo de la plataforma de Instagram, donde cuenta con más de 278 mil seguidores.

Es precisamente en esta plataforma donde la expareja de Eduardo Vargas sorprendió al mostrar su tonificado estado físico, a 10 meses de haberse convertido en madre por tercera vez.

Y precisamente sobre este tema habló Daniela en conversación con LUN, donde reveló cómo ha conseguido lograr esa apariencia física.

Según comentó, al tener a su tercera hija se propuso intensificar su acondicionamiento físico: “No tenía fuerzas en esa zona y siento que a los 6 meses logré los resultados que quería”, explicó.

Asimismo, detalló que “ahora estoy haciendo entrenamiento solo de abdomen una vez a la semana y eso lo complemento con yoga dos o tres veces a la semana y rutinas específicas de piernas y brazos”.

Por último, aseguró que una personal trainer la ayuda a mantener un buen estado físico: “Es una gran motivadora y me regaña. Si quiero hacer menos repeticiones, ella no me deja, pero no es un sacrificio. Me divierto y ahora entreno súper pesado“, afirmó.