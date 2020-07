Pamela Jiles se refirió a peculiar cita usada por Moreira en votación del 10%: “Lo hemos visto todo”

El pasado miércoles se llevó a cabo la votación en el Senado por el retiro del 10% de las AFP, lo que se extendió por largas horas luego de que los parlamentarios entregaran sus argumentos de votar a favor o en contra del proyecto.

Sin lugar a dudas una de las intervenciones que mayor cantidad de reacciones generó fue la de Iván Moreira, quien a pesar de formar parte del oficialismo, reiteró su postura a favor de este proyecto.

“Soy y siempre he sido defensor de la propiedad privada, del mercado, de la competencia y he luchado por una sociedad más próspera y voy a votar a favor de este proyecto (…) Este es un mal proyecto, una mala idea, lo he dicho desde el primer momento. Pero también dije que lo apoyaría si no quedaba otra alternativa”, fue parte del discurso del senador.

Además fue consciente de las posibles consecuencias que tendría su decisión en el partido de la Unión Demócrata Independiente, señalando que “Podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón“.

No obstante, una de las frases más polémicas de Moreira fue su referencia a una película argentina basada en la escritora Sor Juana Inés de la Cruz.

“Yo, el peor de todos, reitero mi apoyo a este proyecto y voto a favor con un voto humanitario y solidario“, narró Moreira.

Quien no dejó pasar estas palabras fue la periodista y diputada Pamela Jiles, quien a través de Twitter señaló: “Quién habría imaginado al Senador Moreira citando a ‘Yo, la peor de todas’, la adelantada feminista, extraordinaria intelectual, científica, literata y matemática, Sor Juana Inés de la Cruz, que vivió el amor lésbico con una libertad imposible en su tiempo. Lo hemos visto todo“.

Aquí puedes ver su publicación: