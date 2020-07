Ingrid Cruz se refirió a los abusos sexuales que sufrió en su niñez, en el contexto del caso Antonia Barra

La intérprete nacional Ingrid Cruz se refirió a los abusos sexuales que sufrió durante su infancia, en el contexto del bullado caso de Antonia Barra.

La actriz habló en “Sigamos de Largo” de Canal 13, en donde sostuvo que “Fue un proceso largo, es algo que cuesta procesar, que cuesta digerir, deja heridas que quizás nunca sanen y uno tiene que hacerse cargo“.

En el programa Cruz sostuvo que varias veces sufrió de crisis de pánico y si bien pasó por un largo tratamiento, el abuso queda “encriptado” en la persona.

Recordemos que la actriz señaló que en diciembre pasado la intérprete alzó la voz sobre el acoso y amenaza que recibía en las redes sociales, lo que denunció, pero no quedó en nada.

Otro punto que no pudo evitar tocar fue lo de su hija. “Si yo no soy capaz de mirar de frente y de decir ‘hey, basta‘, ¿qué le queda a esas niñas que tienen sus redes abiertas, que sus papás no se hacen cargo de mirarlas”, sostuvo.

Respecto a su video de diciembre, agregó: “Esto era para decir ‘ojo, a todos nos puede pasar’. A un 90% de las mujeres de Chile les pasa, en algún momento la han acosado, alguna vez nos mostraron las partes íntimas, alguna vez nos rozaron en la micro, a todas nos han acosado. Hay que hablar las cosas como son”.

También se refirió a la formalización de Martín Pradenas, comparándolo con el profesor Roberto Campos, que pasó a prisión preventiva por participar en destrozos de un torniquete de un metro. “No puede ser que un profesor que rompe un torniquete estuvo preso y un violador esté suelto. Cuídennos“, narró.