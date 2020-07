JC Rodríguez se refirió a “histórico” momento en la TV: “Primera vez que vivo una situación así”

La Seremi de Salud extremó las medidas sanitarias que deben cumplir los programas de televisión y, en esta línea, el matinal de CHV tomó la decisión de separar a los animadores, quienes trabajan desde distintos estudios.

Así, desde este viernes, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez se refirieron a esta situación que los mantiene alejados e incluso narraron que iniciaron el programa sin camarógrafos.

“Estamos con la Monse más anclado que parecemos muñequitos”, soltó en tono de broma JC Rodríguez, desde el estudio central.

Monserrat, desde otro estudio, expresó: “No nos podemos mover ni medio centímetro porque no tenemos camarógrafo. Si nos encuentra un poco tiesos esta mañana, jajá, tiene que ver con que estamos marcadísimos. Julio solo en el estudio… Julio, tienes tres cámaras, yo tengo una nomás”.

Rodríguez no se quedó solo con este relato y profundizó: “Monse, es primera vez que vivo una situación así. De verdad que esto para mí es histórico, estar en un set de televisión donde uno convive con la gente. El estar con otras personas, otros compañeros de trabajo, la gente de cámara, de audio, de utilería, de producción… hacen también parte del programa. Hoy es el día… me emociono de tan solo que me siento“.

Estas palabras fueron recibidas por Álvarez, quien narró tener el mismo sentimiento: “Lo que uno echa mucho de menos es poder compartir con los compañeros de piso. Echar la talla y que alguien se ría, porque acá la soledad es absoluta”.