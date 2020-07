“Me inhibía en muchos sentidos”: Fernando Larraín reveló cómo fue trabajar con Celine Raymond en teleserie de Mega

Durante la jornada de ayer, el actor Fernando Larraín realizó una “insólita” confesión sobre las grabaciones para la teleserie de Mega, “100 días para enamorarse”.

A través de una videollamada realizada por los actores que integran la producción de Mega -que actualmente se encuentra en receso debido al Covid-19- el actor reveló que se sintió “inhibido” por una de las actrices de la trama.

“Me da risa porque al principio, cuando estaba con la Claudia y con la Celine, me daba vergüenza. Prefería que estuvieran las dos solas, estaba como inhibido, aunque soy un poco tímido, pero en ciertas ocasiones me inhibo más”, comenzó relatando Larraín.

A esto agregó que “eso era al principio ahora ya me relajé, estaba inhibido, la Celine me inhibía en muchos sentidos”.

“Desde el primer momento le dije (a Celine) ‘todas las mujeres tienen una loca adentro’, lo cual al principio me lo cuestionó, pero después me encontró la razón”, comentó el actor, quien fue respondido por la actriz de la siguiente manera: “Todo el mundo tiene un loco adentro”.

Asimismo, Celina detalló que “a mí me pasó que me sentía inhibida porque nunca había hecho comedia y tenía estos dos ‘monstruos’ al lado mío, con mucha experiencia”.

Finalmente afirmó que “decidí desinhibirme porque si no me iba a ir a la punta del cerro”.