La reinvención: De Masterchef a reportera judicial.

Muchas son las personas que han tenido que reinventarse debido a la contingencia del país, primero por el estallido social y ahora por la pandemia que dejó a muchas personas sin su fuente laboral producto de las cuarentenas.

Ante esta contingencia Josefa Barraza ex Masterchef cambió el chip y hoy se desarrolla como periodista, lo que incluso la llevó al extranjero a representar al país.

La joven de 25 años partió de forma freelance y tras el estallido social “me llegó el aviso de que había quedado preseleccionada para una beca por periodismo joven en un reportaje sobre el Sename”, explicó la puentealtina a La Cuarta.

Luego la llamaron de “La voz de los que sobran” y ahora estuvo cubriendo el caso de Antonia Barra.

“Sí, me di cuenta que me gusta el periodismo judicial, siempre me delegan esos temas, porque leo todos los archivos, veo las formalizaciones hasta de ocho horas”, relatò.

Y bromea diciendo ¡Quién iba a pensar que la Josefa de MasterChef iba a terminar cubriendo temas judiciales! Jajajá. Manifestó al diario popular.

“Estoy bien con lo que hago ahora, es lo que me gusta, no me veo haciendo farándula o política, quizás algo de deporte, pero por ahora me quedo con los juicios.

¿Y seguirá cocinando?

Asegura que ahora lo hace “poco, cosas chicas, más amateur, para pasar el rato, porque es algo que me relaja y, tal como me dijeron en ‘MC’, no hay que trabajar en lo que te relaja”.

Finalizó contando que “siempre hablo con Faryd, también con Bundy, la tía Myriam, Jorge y Sandra, ahora somos amigas”, rió.