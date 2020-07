Todo un galán de teleserie: Héctor Noguera trajo al recuerdo una imagen de sus 20 años

View this post on Instagram

Hace unos días @fotonovelaschilenas publicó esta imagen como saludo de cumpleaños. Agradezco el gesto y esta foto de portada, que me hace recordar mis inicios laborales. Era joven y me invitaron a participar en la Revista chilena de Fotonovelas Cine – Amor, junto a Consuelo Zambrano y ¡Rafael Frontaura!. Significó todo un honor trabajar con una de las grandes figuras del teatro nacional y uno de los actores de mayor trayectoria en esa época (1960). #fotonovelaschilenas #cine-amor