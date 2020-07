César Campos recibió emotiva carta de su esposo y terminó llorando en “MasterChef Celebrity”

View this post on Instagram

¡LOVE IS LOVE! Lo que pasó anoche en @masterchefchile quizás nunca pensé que alguna vez iría a ocurrir. . Poder leer en televisión una carta escrita de puño y letra de mi amado @diegobarrioszep, demostrando en carne viva que el amor es amor, hablando con seguridad y sin miedo de la persona que quiero con el alma, era algo que quizás nunca pensé que lo iba a vivir. . Agradezco los miles de cariñosos mensajes que he recibido, de manera pública y privada, por las diferentes redes sociales. . Algunos expresándome que aún viven presos del miedo de no poder encarar su verdad frente a sus familias, mientras otros que me agradecen por plantear un tema de conversación con la familia y los hijos. . Sueño con el día que la diversidad, en su amplio espectro, sea respetada. . Que en realidad no sea tema y que el verdadero tema sea el Amor. . Gracias por darme la oportunidad de entrar en sus casas a través de la cocina y también de entrar en sus corazones. . 😺¡Cómo dirían mis @supergatunos: Miau! . . #loveislove #masterchef #masterchefchile #masterchefcelebrity #masterchefcelebritychile #mequedoencasa #yomequedoencasa #cocinaencasa #cuidemonosentretodos #top5celebrity