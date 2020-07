Daniel Alcaíno tras polémica de José Miguel Viñuela: “Se dio un abuso de poder entre el animador que gana mucho y el camarógrafo que gana poco”

Hace ya varios días que José Miguel Viñuela estuvo en el centro de la polémica, luego de cortarle el pelo a un camarógrafo de “Mucho Gusto”.

Cabe señalar que producto de esta acción, el animador fue desvinculado del matinal y el camarógrafo optó por presentar una demanda contra el conductor de televisión.

Fue precisamente este tema el que fue comentado por Daniel Alcaíno, en su nuevo programa llamado “Conversando en casa”.

“El texto que tenía era ‘córtate el pelo weón. No seas cochino, esa we… es puras infecciones. Ahí andas trayendo la enfermedad, hay que cortárselo. No fue como cagarse de la risa o te cambio todo lo que tengo en este billete, o no sé, cincuenta lucas”, comenzó declarando el comediante.

A esto agregó: “Claro y uno puede decir, pucha la persona aceptó. No tenia 200 lucas, aceptó”.

“Yo creo que aquí la circunstancia quedaron claras que no estaba el ambiente. Que no existía la complicidad. En los tiempos que hoy día corren, simplemente se dio un abuso de poder entre el animador que gana mucho y el camarógrafo que gana poco y fue muy mal visto”, dijo finalmente.