Luis Gnecco arremetió con duras palabras contra la televisión chilena: “Es una gran mier…”

El intérprete nacional Luis Gnecco recientemente participó en la producción “La Jauría” de Amazon, la cual ha recibido positivos comentarios. No obstante, en una entrevista con revista Wikén, el actor lanzó ácidas críticas contra la televisión chilena y sus producciones.

“Todo está súper interrumpido, intentamos seguir, no se pudo. Hubo todo un tema de protocolos, una discusión con el canal respecto de si parar o no parar (…) el canal quería que nosotros siguiéramos grabando”, partió señalando respecto a “La Torre de Mabel”, producción de Canal 13 que se encuentra en pausa debido a la crisis sanitaria que enfrentamos.

No obstante, luego se refirió a la repetición de “Pacto de Sangre” de la misma casa televisiva, señalando que “parecía un juego de niños al lado de La Jauría, y eso que es una de las mejores teleseries que se han hecho acá. Los actores hemos sido condenados a actuar como niños, y vivir una ficción del terror, porque, seamos honestos, hacemos televisión porque necesitamos vivir, y es lo que el sistema nos ofrece, es lo que hay, porque estamos en Chile, esa es la ficción que se hace en Chile”.

“Mientras más veo televisión chilena, más me convenzo de que es una gran mierda. No es mala, es pésima, y no es culpa de la gente que hace ficción, es culpa de un sistema de producción, un sistema ejecutivo”, sostuvo.

Luego agregó: “La ignorancia de los ejecutivos de televisión en Chile es dramática, estamos haciendo una televisión de museo, de hace 40 años, y habiendo gente muy valiosa, muy talentosa, que hace las cosas con mucho cariño”.

Por último se refirió a su continuidad en la televisión, ya que a pesar de las críticas que realiza, continúa siendo parte de las producciones: “Yo había dicho que no iba a volver, pero honestamente tuve que recular, porque no he tomado la decisión de radicarme afuera. Mientras siga en Chile, tengo que trabajar en televisión“, cerró.