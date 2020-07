Pampita respondió a críticas por cómo recuerda a su hija Blanca: “La quiero tener siempre en el corazón”

La modelo Pampita envió un mensaje a quienes la critican por la forma en que recuerda a su hija Blanca, quien falleció hace casi 8 años, en una conversación con el periodista deportivo Tití Fernández.

La conversación se dio en “Pampita Online“, programa que conduce la comunicadora a través de Net TV, donde Fernández también habló sobre su hija Soledad, quien falleció en un accidente automovilístico el 2014.

En la instancia ambos intercambiaron sus reflexiones sobre la pérdida, coincidiendo en que es importante mantener el recuerdo vivo: “Es variado, pero de los 365 días del año, siempre quedan unos segunditos para pensar en Sole. Siempre se la extraña, se la quiere y se recuerda algún momento lindo“, sostuvieron.

La modelo sostuvo que no quiere que su hija se vaya nunca: “Es mi hija. ¿Yo a mi hija la voy a dejar ir? No quiero que se vaya nunca. La quiero tener siempre en el corazón, no la voy a dejar ir nunca. Se va a quedar siempre conmigo, acá al lado, en el recuerdo. Uno no tendría que salir a dar ninguna explicación sobre cómo vive el duelo o los procesos internos. Es rarísimo que la gente se ponga a opinar sin haber estado nunca en esa posición”.

Aquí puedes ver parte del programa: