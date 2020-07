Pancho Saavedra se refirió a polémicos dichos por Paty Maldonado en contra de Daniela Vega: “No más homofobia, no más insultos”

Polémica desató el último episodio de “Las Indomables”, en donde una vez más Patricia Maldonado se refirió a la actriz nacional Daniela Vega con duros dichos que fueron catalogados de transfóbicos por diversos rostros nacionales.

Si bien Catalina Pulido, integrante del programa que se transmite a través de las redes sociales, señaló a La Cuarta que “no hay mala publicidad“, esta opinión no es compartida por Francisco Saavedra.

El rostro de Canal 13 utilizó su cuenta de Instagram para referirse a las palabras que ha sufrido la intérprete, ofreciendo apoyo a través de las redes sociales. “El problema de las mentes cerrradas es que siempre tienen la boca abierta #NoMasHomofobia mi admiración, cariño y respeto a la gran @dani.vega.h“, escribió en una de las postales que compartió.

En otra, añadió: “No mas homofobia, No mas insultos, no más muertes ni golpizas, no más personas que sientan la libertad de vomitar ignorancia, no mas prepotencia, no más mi admiración a mi querida @dani.vega.h“. Si bien en las postales no se refirió directamente a los dichos de Patricia Maldonado, se deja en claro que se trataría de la situación que se tomó las redes sociales durante estos días.

