“¡Vuelve a ser la de antes!”: La fotografía de Francisca García-Huidobro que dejó serie de cuestionamientos en las redes

“Challenge Accepted” es el nombre del nuevo desafío que se tomó la plataforma de Instagram, movimiento con el cual las mujeres comparten fotografías en blanco y negro, con el objetivo de crear una red de apoyo ante situaciones de violencia, discriminación o misoginia.

Una de las famosas que quizo unirse a este movimiento fue Francisca García-Huidobro, quien compartió una fotografía tomada hace un año.

No obstante, la fotografía dejó una serie de reacciones entre los usuarios, quienes no se mostraron convencidos con la postal.

De hecho, varios apuntaron a lo “delgada” que se ve en la foto: “Vuelve a ser la de antes”, “Por favor.. No la encuentro para nada bella.. Sólo normal, no es fea.. pero hermosa no es!”, y “Fran por favor sube un poco de peso“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ante este último comentario, la animadora explicó que “esa foto es del año pasado, cuando hicimos las promos de un programa….hoy peso 5 kilos más que en esa foto. La subí porque esa es la alegría que me representa…kilos más o kilos menos”, dijo.

Revisa la publicación acá: