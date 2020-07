Diana Bolocco, sobre Viñuela: “Tuvo la hidalguía de asumir su error y hoy está asumiendo las consecuencias”

Este lunes, en el matinal de Mega, Diana Bolocco se refirió a la polémica que envuelve a José Miguel Viñuela tras cortarle el pelo a un camarógrafo el 16 de julio en el mismo espacio. Acerca de su rol en el hecho, dijo: “Lamentablemente no podemos volver atrás y cambiar todo lo que sucedió. Personalmente me encantaría poder volver atrás y haber reaccionado de otra manera para evitar tanto dolor. Pero no lo podemos hacer”.

Sobre el hecho, la menor de las Bolocco afirmó: “Han sido días muy difíciles. No estamos bien como equipo, es un día triste. Han sido días muy difíciles por las razones que todos ustedes conocen y, principalmente, porque tenemos a tres miembros de nuestro equipo tremendamente afectados”.

En ese sentido, refiriéndose al estado de ánimo de José Miranda, camarógrafo afectado por Viñuela, la animadora afirmó: “Está muy afectado. Se ha sentido menoscabado en su dignidad personal. Lo invito a volver cuando se decida y pueda volver”.

En cuanto a José Miguel Viñuela, Bolocco opinó: “Cometió un error, un tremendo y terrible error. Pero lo reconoció, tuvo la hidalguía de asumir su error, asumir su responsabilidad y hoy está también asumiendo las consecuencias de ese acto”.

Por último, respecto de Pablo Alvarado, el productor que renunció tras lo sucedido, Bolocco reveló: “Para nosotros es una pérdida muy grande (…) En lo personal yo me vine de Canal 13 para acá por él”.