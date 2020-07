Exintegrantes de “Rojo” Geraldine Muñoz y Felipe Galindo anuncian matrimonio: ya piensan hasta en el nombre de un futuro bebé

Tras la última versión de “Rojo” de TVN, fueron varios los rostros que alcanzaron la fama, tales como Geraldine Muñoz y Felipe Galindo. Los artistas, que siempre señalaron que eran amigos, hoy se encuentran en una relación y, en medio de esta cuarentena, informaron que decidieron dar un nuevo gran paso.

En un programa junto a otro excompañero, Rodrigo Canobra, la pareja confirmó que contraerían matrimonio. “Un día estaba durmiendo y dormida le digo (a Felipe): ‘cásate conmigo‘. Felipe después me molestó y me molestó diciendo que yo le había pedido matrimonio. Y un día estábamos en el patio mirando las nubes y Pipe me dice ‘oye tú ¿te quieres casar conmigo?‘. Y yo le dije ‘sí‘. Así que nos vamos a casar“, narró la bailarina.

En esto agregó que “siempre estuve en contra del matrimonio nunca me gusto, porque nadie compartía mis ideales entonces para que me iba a casar si no compartían mis principios. Resulta que entre charla y charla nos dimos cuenta que compartíamos muchos pensamientos con Felipe”.

El ahora novio, por otra parte, expresó a LUN: “Sé que puede parecer rápido, pero todo ha sido muy intenso porque nosotros ya éramos muy amigos, ella ya sabía todo de mí y yo de ella“, agregando además que planean ser padres.

“Yo decía que es mejor un niño, por un pensamiento que es fuerte de lo que pasó ahora y lo que ha pasado, siendo que una niña pasa por cosas muy difíciles durante la vida y de muy pequeña… Entonces me daría mucha pena saber que está creciendo y que la tengo que sobreproteger por las cosas que pasan ahora. Esa es la razón por la que preferimos que sea un varón”, agregó luego.

Sobre el nombre del bebé, ya lo tienen en mente: “Geral ve mucho anime y pensamos ponerle Eren. Es un protagonista de una serie de anime que nos gusta mucho“.

Aquí puedes ver la entrevista, que comienza al minuto 32: