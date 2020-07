“Has tenido una templanza y educación que sólo una hembra logra obtener”: Jordi Castell salió en defensa Daniela Vega tras dichos de Maldonado

View this post on Instagram

Sólo te saco prestada esta foto soñada para entregarte todo mi respeto y admiración hoy más que nunca @dani.vega.h por ser una mujer como tantas que han tenido que pelear, caminar cuesta arriba o hablar más fuerte para ser escuchadas. Has sido la cara visible que más lejos llegó y que mejor nos ha situado como país en la industria del cine mundial. Pero sobretodo, has tenido una templanza, educación y entereza que sólo una hembra logra obtener para seguir adelante.