María Gracia Omegna encantó en las redes con artística fotografía junto a su pequeña hija

Pocos después que Gonzalo Valenzuela revelara el nombre de su hija, junto a su significado, la actriz María Gracia Omegna se tomó las redes sociales tras compartir una tierna fotografía en donde posa junto a su hija en brazos.

La publicación se sumó al llamado “Challenge Accepted”, en donde mujeres comparten fotografías en blanco y negro.

“Me cargan los desafíos. Pero si Natalie Portman sube su foto no me queda alternativa. Además que parece que este tiene sentido. #challengeaccepted“, redactó en la plataforma de fotografías y videos.

Cabe señalar que Anka, como la bautizaron, ya tiene nueve meses de edad y en el último registro que compartió la actriz se puede apreciar lo grande que está.

Aquí puedes ver la publicación: