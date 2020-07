“No es un crimen, no es un delito”: La “particular” defensa de Jorge Zabaleta tras “polémica” de Viñuela

Hace ya varios días que José Miguel Viñuela estuvo en el centro de la polémica, luego de cortarle el pelo a un camarógrafo de “Mucho Gusto”, hecho por el cual fue desvinculado del programa.

Tras esto, varios rostros de la televisión chilena salieron en defensa del animador y también hubo otros quienes criticaron su accionar.

En este sentido, uno de los famosos quien defendió a Viñuela fue el actor Jorge Zabaleta, quien se refirió al polémico episodio protagonizado por el animador, a través del programa “Socios” que transmite junto a Francisco Saavedra.

Sobre esto, Zabaleta reconoció que “José Miguel cometió un error, un error grave, estamos todos de acuerdo con eso“.

No obstante, puntualizó en que “no es un crimen, no es un delito, es un error que no tiene justificación y estamos claros. Pero no por eso hay que destruir a una persona“, declaró.

“Yo, personalmente, no soy amigo de José Miguel, pero me lo banco. Encuentro que la cagó, y la cagó porque eso no se hace y no tiene justificación, partamos de ahí. Pero siento que no ha cometido un crimen”, enfatizó.

“Hay cosas mucho más terribles, hay gente que nos ha cagado mucho más y no les ha pasado nada. Entonces, está bien, sáquenlo del matinal, perfecto, pero no le caguemos la carrera que se ha sacado la cresta. Es una buena persona, es un buen hijo, es un buen papá“, fueron parte de sus declaraciones.