El especial significado del tatuaje que Valentina Roth tiene en su brazo: sorprendió a sus seguidores

Me preguntan siempre que dice mi tatuaje del brazo asique ahí va: Nunca voy a ser lo que otros desearían que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando. Me van a criticar sin motivos, me van a odiar sin razones, me van a lastimar sin darme explicaciones . Me va a doler y quizás me lastime, pero las heridas sanan y aprenderé a vivir de ellas,porque gracias a cada cosa vivida hoy soy lo que soy ..