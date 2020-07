“Mis hijos nacieron cuando se decía que eran peores que hijos de nana”: Raquel Argandoña se conmociona con historia de madre soltera

Raquel Argandoña se sintió conmovida esta mañana con el caso de Andrea, una madre soltera que dijo sentirse juzgada por criar a su hijas sin un padre presente, y que, además, este no es ningún ejemplo de hombre.

El sujeto es deudor de las pensiones de alimentos y su mora asciende a, aproximadamente, $12 millones, según relató la mujer. Cuando recurrió a la Justicia, esta dictaminó 548 cuotas de $20 mil.

“Nunca se hizo partícipe de mi embarazo. El día que mi hija nació, me llega un mensaje de texto pidiéndome el ADN porque él se lo negó a su familia y a todo el mundo, que no era su hija”, relató Andrea con voz quebrada.

“No los juzgan a él, me juzgan a mí. Leo en Twitter, ‘las mamás solteras, las mamás luchonas, malas mamás’, como si fuéramos lo peor nosotras. Nos miran así como ‘no, es que ellas se gastan la plata en carretes’, y no saben la historia ni las realidades. Esto no ve clases sociales, esto le pude pasar a cualquiera“, dijo.

Frente a esto, Argandoña conectó con su propias vivencias con sentidas palabras. “Andrea, que no te dé vergüenza, yo también soy madre soltera. Y mis hijos nacieron cuando en este país decían que eran peores que hijos de nanas. Desde chiquititos tú tienes que decirles a tus hijos que se tienen que sentir orgullosos. Las mamás solteras somos súper valiente, somos luchadoras, no necesitamos a un hombre”, le dijo.

“Cuando fui madre soltera tuve una persona que me ayudó muchísimo, que es Nancy. Nancy es orgullosa de ser nana, es la madre de confirmación de mi hija Kel, es parte de mi familia. Mis hijos yo creo que la quieren más que a mí. Por eso, a mí no me gusta que digas a ti te da vergüenza. No, tú has sacado adelante a tus hijas con ayuda de tus papás, de tus amistades y eso es lo que valen. Los hijos, cuando crecen, siempre se van a dar cuenta. La vida es muy justa”, reflexionó la panelista.

Raquel, conmocionada por el caso, trató de ayuda a Andrea ofreciéndole conseguirse un abogado experto en casos de familia. “Lamentablemente, mientras él no tenga la voluntad de pagar, yo podría tener al mejor abogado del mundo y si él no quiere pagar. Es angustiante”, dijo desconsolada.