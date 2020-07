"¿Qué gano inventando una hue... como esa?": La particular respuesta de Claudia Conserva ante cuestionamientos por fotografía del pasado

A través de redes sociales, la animadora Claudia Conserva compartió un singular registro, que causó múltiples reacciones entre sus seguidores.

La conductora del programa “Milf” publicó dos imágenes, una del pasado y una de la actualidad, utilizando la misma prenda de vestir.

En particular, Conserva sorprendió al utilizar el mismo chaleco que usó hace 28 años, cuando participó en el programa “Extra Jóvenes”.

“Hoy en @milftvmas tenemos que ponernos ropa vieja, antiiiiigua y encontré este chaleco que usé hace 28 años atrás cuando animaba #Extrajovenes con @marcelocomparini 😂 año 1992”, dijo Claudia junto a la publicación.

No obstante, varios de sus seguidores no se mostraron convencidos con estas imágenes, aludiendo a que no correspondía a la misma prenda del pasado.

“Que feo es engañar a la gente… no es el mismo chaleco… no se ponga como los políticos de este país” y “no es el mismo, es cosa de ver el cuello del chaleco”, fueron parte de los comentarios que recibió.

Ante esto, Claudia respondió en la misma publicación que “me da risa leer que dudan que es el mismo chaleco. ¿Qué gano inventando una wevada como esa? Jajjajaj Que absurdo 😂»”, dijo.

Por este motivo la animadora decidió compartir una segunda foto, evidenciando que el chaleco es el mismo que utilizó en 1992.