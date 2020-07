“Todavía no sé cuál de las tres es la mayor”: Alejandra Fosalba sacó aplausos al publicar bella imagen junto a sus dos hijas

View this post on Instagram

Qué hay de los Anteojos para pantalla o contra la luz que emiten .? Es cierto que en estos tiempos estamos pasando más horas frente a una pantalla y eso tiene consecuencias . ⭕️ Fatiga ocular , visión borrosa sequedad , cefaleas , problemas para conciliar el sueño ..etcétera Ojo qué hay muchas marcas y no todas protegen , yo me quedo con @bluedefense porque además de conocerlos sé que NO traen anteojos prefabricados, sino que trabajan con un laboratorio donde mandan a montar todas sus marcos con cristales organicos de calidad optica los cuales son de MASA de filtro y no una capa . Es muy importante que esto sea asi, ya que te asegura un buen producto y que filtre el 100% de la luz dañina que emiten las pantallas. Cariños y a cuidarse .❤️