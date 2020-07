“Watchmen” es la serie con más nominaciones para los Emmy 2020

La Academia de Televisión de Estados Unidos reveló que “Watchmen”, la serie limitada de HBO y que da continuidad al cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, tendrá 26 nominaciones en la próxima edición de los Premios Emmy.

Los galardones más importantes de la televisión tienen también como destacados, por ejemplo, a “The Marvelous Mrs. Maisel”, con 20 nominaciones, además de “Ozark” y “Succession” que tienen 18.

Otras series destacadas que aspiran a premios son: “Better Call Saul, “Killing Eve”, “The Crown”, “The Mandalorian”, “Killing Eve”, Strager Things”, “Succession” y “The Handmaid´s Tale”. Las producciones anteriores, junto a “Ozark”, pelearán por ser la Mejor serie dramática.

A la Mejor Comedia, por otra parte, aspiran “Curb Your Enthusiasm”, “Dead to Me”, “The Good Place”, “Insecure”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek” y “What We Do in the Shadows”.

Cabe destacar que esta, la 72 edición de los Emmy, está agendada para el 20 de septiembre con Jimmy Kimmel como presentador y lo más probable es que se realice de forma virtual debido al coronavirus. El evento será transmitido por TNT.