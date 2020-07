Andrea Bocelli pide disculpas tras declaraciones que enojaron a toda Italia

Hace un tiempo, Andrea Bocelli, quien tuvo coronavirus, sostuvo que se sentía “humillado y ofendido”, pues la cuarentena decretada en Italia, debido al Covid-19, lo privaba de libertad.

Al respecto, a través de sus redes sociales, el tenor aclaró: “Si mi intervención en el Senado ha generado sufrimiento, me disculpo sinceramente, porque no era esa mi intención. Como tampoco era mi intención ofender a quienes han padecido el coronavirus”.

Tal como cuenta Bocelli, las desafortunadas palabras las emitió el lunes en el Senado en un acto que reunió a médicos, científicos y expertos negacionistas del coronavirus, y en el que también participó el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, donde además admitió que no respetó el confinamiento.

Sobre el incumplimineto, el cantante dijo: “Hubo un momento, durante el encierro, que me sentí humillado y ofendido por la privación de la libertad de salir de casa sin haber cometido un delito, y debo confesar públicamente que desobedecí esta prohibición, que no me parecía ni justa ni saludable”

En su visita al Senado, Bocelli también pidió que en septiembre los niños pudieran volver a las escuelas. “Mi intención era esperar que en un futuro cercano los niños puedan recuperar la normalidad; vivir ‘como niños’, jugar y abrazarse”. Como saben, mi familia tampoco se ha librado del virus. Todos nos hemos contagiado y temíamos lo peor; porque nadie sabe la evolución de una enfermedad como esta, que todavía es desconocida”, sostuvo al respecto a través de redes sociales.