Cathy Barriga también solicitará retención del 10% por deuda de pensión alimenticia

El tema de esta semana ha sido, sin dudas, el retiro del 10% de los fondos previsionales, donde también se abrió un mecanismo para que las personas que les adeuden pensión alimenticia, puedan solicitar lo retenido por los deudores.

En este sentido la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, señaló que solicitará la retención de los montos que solicite el padre de su hijo mayor, de 21 años, ya que este según narró, nunca le pagó la pensión alimenticia.

“Durante muchísimos años hemos visto que mujeres sacan a sus hijos adelante solas. Ahora se junta con que tienen que hacer otro trámite y que claro, es una luz por una deuda de hace muchos años”, partió señalando la jefa comunal en el matinal “Mucho Gusto”.

Tras esto se refirió a que no es un “beneficio” para las madres, ya que a través de las redes sociales muchos padres han mostrado oposición a esta medida.

“Los procesos de demanda por pensión, son humillantes, y es un derecho. Cuando hablamos de igualdad de género, paternal, el hombre es tan responsable como la mujer con el hijo. Es insólito que se vea como una colaboración la crianza y manutención de un hijo”, expresó, reiterando que el dinero es para los niños.

Por otro lado la alcaldesa realizó una crítica al sistema tras señalar que hace años hizo el trámite por su hijo, y pese a que ganó la demanda, aseguró nunca recibir el dinero. “Cuando se hace la mediación siempre el padre dice ‘no tengo’, ¿tú has escuchado decir a una madre ‘no tengo’? (…) Lo hago por mi hijo, es un derecho de mi hijo, independiente que no tenga uno o cinco años”.

Por último realizó una reflexión sobre las críticas que han recibido las mujeres por querer “apropiarse” de este beneficio: “Creo que hay que pensar siempre en los hijos, en los derechos que tienen los niños. Primero no tienen que permitir que nadie las humille, porque los tratos que se reciben en este proceso no son los mejores (…) Los que busquen esta retención, hagan el trámite. Yo no logré nada, pero hagan la demanda. No tiene la mamá por qué mendigarle al padre de su hijo esa necesidad”.