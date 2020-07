“El mundo con Iván Arenas”: El nuevo proyecto educativo en el que trabaja el “Profesor Rossa”

El hombre que le dio vida al “Profesor Rossa”, Iván Arenas, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto educativo el cual se llamará “El Mundo con Iván Arenas“.

De acuerdo a lo que contó a La Tercera, no pretende encarnar a su mítico personaje, ni tampoco cumplir el rol humorístico que desarrolló, por ejemplo, en Vía X. “Es un programa educativo, que va directamente a la familia. Esto no es comicidad, yo que me tiré por el lado cómico de un tiempo a esta parte”, partió señalando.

“Para mi gusto el profesor Rossa inmediatamente se involucra con Guru y Carter. Nosotros pasamos por una etapa donde hubo una transición: de lo completamente sano luego nos fuimos a Vía X con bastante picardía. No es ni lo uno ni lo otro lo que quiero“, detalló.

Finalmente expresó que si algún canal muestra interés, será bienvenido. En caso de que no, buscará otra plataforma para su transmisión.