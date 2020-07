Myriam Hernández desclasificó duro episodio de violencia en pololeo: “Me dio miedo que me pudiera matar”

En un nuevo capítulo de “Sigamos de Largo” la cantante nacional Myriam Hernández reveló episodios de violencia que sufrió durante su juventud, debido a los cuales incluso temió por su vida.

““Yo viví violencia psicológica en un pololeo que tuve durante cuatro años, donde no me atrevía a hablar ni a contarle a mis padres cosas muy feas… y tuve mucho miedo“, partió señalando en el programa de Canal 13.

Luego agregó: “Me conversó mucha gente. Yo creo que me dio miedo, me dio miedo que me pudieran matar“.

En este sentido, relató un duro episodio que vivió en un auto: “En un momento sentí que me agarraron del cuello, yo no podía respirar, y sentí por primera vez que me podía morir, de verdad. Entonces, con mucha cautela, traté de actuar como que todo iba a estar bien, porque él se arrepentía en ese minuto, pero no me dejaba volver a la casa… logré que me dejara partir diciendo que nos veíamos más tarde y nunca más volví”.

Tras esto señaló que luego tuvo el apoyo de su familia, que denunciaron al sujeto, pero este aún así la perseguía e intentó chocarla en el auto que conducía, por lo que durante un tiempo cuando Myriam cuando salía, lo hacía en compañía de un primo.

“Esto lo cuento para ayudar a muchas mujeres que me siguen, que van a mis conciertos, que están viviendo violencia física, psicológica, como en el caso de Antonia Barra, un caso que no me deja de estremecer y que hay muchas Antonias que probablemente existen y que no queremos el final (que ella tuvo)”, expresó.

Finalmente sostuvo que está feliz por haber salido de esta compleja situación y haber hallado “un hombre maravilloso, con el que tengo 28 años de matrimonio más dos de pololeo. Se puede salir de esto, se puede salir de una relación tóxica, se puede salir adelante, se puede empoderar una mujer, se puede valorar”.