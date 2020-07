“No lo soy y nunca lo seré”: Ángela Duarte explicó por qué no se considera feminista y realizó peculiar llamado

La exchica reality Ángela Duarte abrió la famosa caja de “Preguntas y Respuestas” de Instagram, donde sus seguidores le consultaron por diversas temáticas, donde una de estas fue el feminismo.

En este contexto uno de sus seguidores le consultaron si se consideraba feminista, y en caso de que no, por qué no, lo cual Duarte no tuvo problemas en responder.

“No lo soy y nunca lo seré, pues tengo ideas y leyes en mi mente mucho más extendidas y universales que englobarse netamente en la mujer”, partió señalando la también enfermera.

Luego realizó un llamado a la comunidad feminista, a respetar su postura: “Espero que las feministas no me ataquen y simplemente respeten las diferencias como debe ser en cada ideología de vida“.

Aquí puedes ver la publicación: