¿Se casará?, ¿volverá a la TV?: Cecilia Bolocco respondió a las dudas en conversación con María Luisa Godoy y sorprendió con sus respuestas

A través de Instagram, la exMiss Universo Cecilia Bolocco se refirió a distintos aspectos de su vida personal, en conversación con María Luisa Godoy, en su programa “Siempre mamá”.

En este contexto, Cecilia fue consultada sobre si se casaría nuevamente, a lo que respondió que “no… no sé, jajajá, pero él me regaló anillo hace 2 años ya“, reveló.

Asimismo, explicó que se casaría luego de que pasara la pandemia de Covid-19: “Él la otra vez me dijo ‘después de la pandemia probablemente (nos casamos)’, bueno… no sé, estamos todavía en cuarentena así que después de la cuarentena me dijo”, sostuvo.

“Pero mira, estoy muy bien, muy contenta“, explicó la modelo.

¿Volverá a la televisión?

En el espacio, Cecilia también fue consultada sobre si volvería a la televisión. En este contexto, Bolocco afirmó que sí, “probablemente voy a volver a la televisión el próximo año“.

“No es que yo vuelva a la televisión, mi trabajo social va a ser transmitido por televisión que es distinto, porque vamos a hacer un programa para educar con respecto al cáncer”, detalló Cecilia finalmente.