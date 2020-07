VIDEO | El tierno mensaje de Cristián Sánchez por cumpleaños de Diana Bolocco: “No podría vivir sin ti”

El comunicador Cristián Sánchez utilizó su cuenta de Instagram para desearle un feliz cumpleaños a su esposa Diana Bolocco, en donde compartió un antiguo video de la actual conductora de “Mucho Gusto”.

En este el conductor redactó: “Feliz cumple!!! No has cambiado nada… y eso me encanta!!! Eres tan auténtica, transparente, divertida, cariñosa… Eres tú desde siempre y siempre… eso me enamoró y me enamora cada día!!!! No podría vivir sin ti y sin esa alma noble que te refleja totalmente…“.

Por otro lado, en el registro, se enseña una serie de videos de cuando Diana Bolocco era pequeña y daba sus primero pasos en la televisión.

La publicación sumó positivos comentarios, donde los internautas aplaudieron las amorosas palabras que Sánchez le dedicó a su esposa.