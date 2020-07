Patricia Maldonado calificó de “bataclana maloliente” a Tatiana Merino y le sacó en cara frase dicha por su expareja Álvaro Salas

Hace algunos días, Tatiana Merino criticó a la animadora Patricia Maldonado, por sus dichos contra la actriz Daniela Vega.

Cabe recordar que Maldonado aseguró que Daniela “es hombre, que se vista de mujer, que quiera ser mujer, que se sienta mujer, está en su derecho, si es un hombre grande, pero él tiene próstata, nunca va a tener conducto mamario, no va a tener útero”.

Tras esto Merino respondió y arremetió contra Patricia: “Todavía existe esta vieja csm. Vieja estúpida @lamaldito. Todo porque su homosexualidad la tuvo que tener escondida y bien calladita, a pesar de que todos sabían. Habla de picá no más. Nunca pudo ser libre”, dijo Tatiana en sus redes sociales.

No obstante, Paty no se quedó callada y decidió contestarle a la actriz en una nueva emisión de su espacio de YouTube.

Sobre las críticas que recibió, Maldonado indicó que “hay unas (personas) que salieron del Cementerio General, que están más hediondas que la cresta poh’, que están podridas, que se cuelgan”.

“Sobre todo las que viven por allá por Australia, que dejaron la cagá en Chile“, declaró Maldonado, aludiendo a Tatiana, quien recordemos, se fue a vivir a tal país, donde conoció a su amor Warren Bain.

Tras esto, la animadora recordó los dichos de Álvaro Salas, ex pareja de Tatiana, quien el 2003 señaló que la relación de 9 años que tuvo con Merino fue un error.

Sobre esto, Maldonado sostuvo: “Los 9 años de error (…) yo creo que si a mí me dicen una cosa como esa, yo me corto las venas…”.

Asimismo, indicó que Merino es una “bataclana maloliente. A mí me gustan las peleas de perro grande, no me gustan las peleas de quiltros”.

“A mí me gustan los Pit Bull, me gustan los rottweiler”, finalizó.