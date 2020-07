“Si me quería cul… a media casa, lo hago”: Ignacia Michelson respondió “sin filtro” a quienes la criticaron por protagonizar “fogosas” escenas en “Acapulco Shore”

La modelo Ignacia Michelson -conocida por su participación en “Resistiré”- respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales, sobre sus “fogosas” escenas protagonizadas en el famoso reality mexicano de MTV “Acapulco Shore“.

Por medio de las “historias” de su cuenta de Instagram, Michelson se defendió y expresó: “Me da risa muchas veces que me dicen que yo no tengo valor como mujer, que yo no me respeto como mujer, por tener relaciones sexuales, por ejemplo en Acapulco Shore“.

Asimismo, explicó que “en ese entonces no tenía ni pareja, estaba libre, podía hacer lo que quisiera y si me quería cul… a media casa, lo hago, y no por eso no soy una mujer que no tiene valores”.

“Follar es algo normal, completamente humano y no le encuentro nada de malo”, añadió la modelo finalmente.

Revisa acá sus declaraciones: