Christell Rodríguez respondió a las críticas que recibió por intervención quirúrgica: “Es MI VIDA por muy pública que sea”

Recientemente la artista Christell Rodríguez sorprendió en Instagram tras narrar que se sometió a una intervención estética, lo cual reveló a través de una serie de fotografías que compartió en las “historias” de la plataforma.

La joven de 22 años, recordada por su paso por “Rojo” y el hit “Mueve el ombligo” se realizó una bichectomia, lo cual consiste en “una intervención quirúrgica que permite reducir el tamaño de las bolsas de bichat, con el fin de definir el contorno facial y destacar los pómulos”, según explicó la doctora Camila Plaza, la misma que trató a Christell.

“Aún no puedo sonreír por la hinchazón, pero estoy playa. Muchos me preguntan si dolió y la verdad es que nada, lo único molesto es la anestesia típica del dentista”, fue parte de lo que relató la joven en la plataforma.

En esta línea también se refirió al procedimiento con humor, señalando el día de ayer: “Hoy puedo sonreír un poco, me siento como las Kardashian“.

A pesar de esto, parece que la joven estudiante recibió algunas críticas a través de la plataforma, pues el día de hoy compartió una serie de imágenes en donde respondía a las críticas.

“Sé que no le debo explicaciones a nadie, pero mi cabeza no me dejará tranquila. Yo no le ando hablando a los portales de noticias o sitios web de llamémosle “farándula” para que hagan notas sobre mí y si tengo una vida pública blabla y con mucha humildad sí, soy alguien conocida. Pero si yo comparto esto y otras cosas de mi vida no es para alardear o sacar pica”, partió señalando.

Luego continuó: “Nunca he estado en contra de los procedimientos, tampoco busco promoverlos como algo así “es que DEBES hacerlo” porque no siempre es necesario, pero CADA UNO LO DECIDE y no significa que me ame menos. Me amo tal cual soy pero tengo todo el derecho de cambiar algo si quiero, sea físicamente, emocionalmente, lo que se me de la gana”.

En otra postal explicó por qué compartió imágenes del procedimiento al que se sometió: “Mi intención al compartirles este proceso es mostrarme como una persona real que toma decisiones y que se atreve a seguir por lo que le interesa, en el área que sea! No tengo miedo de mostrarme con una venda o que se yo porque es parte y no voy a mostrar lo bonito no más”.

“Y para quienes opinan que debía solo bajar de peso, loco es MI VIDA por muy “pública” que sea. Si tú no estás de acuerdo o no te lo harías BIEN POR TI! Pero no te hace amo y maestro de lo “correcto”, continuó.

“En fin yo solo vivo y no ando buscando que hagan noticias, es algo que viene con la vida y trabajo que llevo. Yo seguiré haciendo cosas y compartiendo con ustedes quizás hay gente que sí le interesa y si no? Tiene la opción de saltar la historia o simplemente no seguirme”, cerró.

Por último con unos videos expresó que “lo de las Kardashian es un chiste, amargad@s (…) Disfruten su vida, crezcan, amen, ríanse en vez de andar amargados por ahí, mira que la vida es corta. He dicho“.

Aquí puedes ver sus respuestas: