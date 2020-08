"Con esa cara...": Natalia Valdebenito eliminó publicación tras burlarse de persona discapacitada

La comediante Natalia Valdebenito constantemente ha destacado por dar su opinión sin filtro a través de las redes sociales, lo cual en más de una oportunidad le ha valido de críticas.

En este contexto un mensaje que realizó este domingo 02 de agosto, en donde se refirió a los incidentes producidos anoche en múltiples series municipales de la Región de la Araucanía, le valió de críticas en la plataforma de Twitter, donde su respuesta creó una bomba.

Todo ocurrió luego de que el tuitero que se identificó como @MauMarileoC, que se identifica como una “persona en situación de discapacidad” entregó su opinión de los hechos indicando que “No es racismo ni facismo! Fueron sólo vecinos que defendieron su ciudad de los terroristas, deja de defender a gente que se esconde detrás del glorioso pueblo mapuche real para hacer terrorismo!“.

La artista, por su parte, escribió lo siguiente en tono de burla: “Con esta cara no podríamos esperar más eh. Bloqueado“.

Tras esto, los comentarios en contra de Valdebenito no comenzaron en tardar, por lo que la comediante optó por borrar el mensaje. “Voy a borrar este tweet. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué“, sostuvo.

Pero esto no quedó ahí, pues la comunicadora continuó pronunciándose en la plataforma, luego que su nombre se transformara en tendencia debido a la gran cantidad de críticas que recibió.

Aquí puedes ver su serie de mensajes:

Y como mencionamos, las críticas no tardaron:

Tuiter haciendo mierda a la nefasta Natalia Valdebenito 👏👏👏 — jaconhe (ЯƎGOЯ🐐) (@jaconhe) August 2, 2020

!Repudiamos actitud de Natalia Valdebenito contra un joven Mapuche! https://t.co/wTsoktW9r6 — Mujer Maravilla (@Pililovers1) August 2, 2020

Por años Natalia Valdebenito ha ofendido y ridiculizado a personas anónimas, amparada en su popularidad responde con burla y sorna a quien piensa distinto a ella, incitando a que sus seguidores también lo hagan. Es una actitud matonesca, lo q hizo hoy no es nuevo. — Adrián Pimiento (@AdrianPimiento) August 2, 2020