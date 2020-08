“¡Qué raro!”: Iván Cabrera sorprende con radical cambio de look y seguidores lo cuestionan

Iván “Potro” Cabrera sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look. Motivado por el confinamiento a raíz del Covid-19, el ex chico Yingo decidió realizar varias modificaciones a su clásico peinado y compartió el resultado en su cuenta de Instagram.

En la postal publicada El Potro luce unos dreadlocks o rastas desmontables. “El encierro nos ha puesto en situaciones límites muchas buenas y otras muy malas, nos ha hecho despertar la creatividad nuevamente junto con devolvernos las ansias de aprender, llenarse de energía y crear”, partió escribiendo en la descripción de la imagen.

“Es por eso que ahora se me ocurrió cambiar mi look y jugar un poco con algo distinto. Aquí les dejo este cambio de look gracias a @dreadlovestylee me encanto y si no se hacia ahora cuando, no?”, agregó el modelo.

La fotografía obtuvo más de 4.200 Me Gusta y comentarios divididos, ya que algunos no aprueban el cambio.

“Manso style !”; “Waaaa se ve bknnnn 👏👏👏👏👏”; “Te ves bien, buen look, me sorprendi”; “Te pareces al cebolla de ficción humor jajaja. No me gusta”; “Jajajaja aaayyyyy qué raro al principio 😂 pero ahora me encanta 🔥😍”; “Manso cambio! Jajaja no te queda bien”; y “Style broooo 💣💣💣 saludos”, fue parte de lo que escribieron los internautas.

Revisa el cambio de look de Iván Cabrera a continuación: