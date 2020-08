Alberto Plaza y funas en su contra: “Tengo plena conciencia de que en Chile no voy a poder cantar en mucho tiempo”

El músico nacional Alberto Plaza, relató lo que han sido estos últimos meses, donde su persona ha sufrido graves ataques a través de redes sociales, respecto a su pensamiento político en relación a lo que fue el estallido social y ahora, la pandemia del coronavirus.

En ese contexto, el cantautor, aseguró que tiene más que claro que no podrá volver a tocar su música en tierras nacionales.

“En un momento decidí tomar responsabilidad de lo que se estaba viviendo (estallido social). Es una acción consiente y la asumo con responsabilidad por lo que he hecho y seguiré haciendo. Eso significa que puse todo mi capital artístico adelante y el costo ha sido brutal”, dijo en conversación con el programa especial que realizó Patricia Maldonado.

En esa línea, Plaza aseguró que “tengo plena conciencia de que en Chile no voy a poder cantar en mucho tiempo, ni en festivales y fiestas, porque la dinámica que se ha instalado ha sido un poco perversa”.

A pesar del lamento, el músico no se arrepiente. “Prefiero mantener mi integridad y la de mi pensamiento, exponerla con tranquilidad y serenidad, porque mucha gente que tiene ese pensamiento me habla y me dice que siga así”, cerró.