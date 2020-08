“Hoy día vivo de mi Seguro de Cesantía”: Kathy Salosny se confesó y criticó al Gobierno por su gestión en medio de la emergencia sanitaria

La animadora Kathy Salosny realizó una inesperada confesión, en medio de una entrevista con los periodistas Felipe Bianchi y Mauricio Contreras para su programa “Domingos dominicales”.

La exrostro de Mega se refirió al delicado momento económico que enfrenta, indicando que decidió retirar el 10% de sus ahorros de las AFP.

“Tengo muchas lagunas. Trabajé 10 años en la radio, pero creo siempre fui muy bien pagada y eso hace una diferencia”, comenzó expresando Salonsy.

Asimismo, detalló que uno de los problemas que existe en Chile son “los sueldos y un diseño nefasto e injusto, de una inequidad espantosa”.

Fue en este momento que la animadora confesó que “hoy día vivo de mi Seguro de Cesantía. No podía creer que tenía ese ahorro y me metí a la AFP cuando me di cuenta de todo lo que tenía”.

“Me alegra tanto que la gente hoy pueda sacar su 10%, como a mí me hace falta hoy. Hay un gobierno que no respondió a la altura del drama y la catástrofe que estamos viviendo, es como no dimensionar que este es un país no pobre”, concluyó.