La dura postura de Florinda Meza tras salida de Chespirito de la TV: “Es una agresión hacia la gente”

Recientemente se confirmó que “El Chavo del 8“, “El Chapulín Colorado” y “Chespirito”, producciones de Roberto Gómez Bolaños, no se transmitirán más en la televisión, lo que provocó críticas de su viuda, Florinda Meza.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente“, partió señalando en Twitter.

A esto sumó que no entiende esta decisión, la cual iría en contra de los intereses comerciales, asegurando que Chespirito “es parte del ADN de los latinos”.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran“, cerró.

Aquí puedes ver su publicación: